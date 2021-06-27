快訊

潮境今爆人潮！車陣動彈不得 海科館宣布明起禁人車進入

快篩陽性旅客可以上飛機？ 金門縣長罵中央：太扯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市9萬劑莫德納疫苗7月2日開打 年齡擬下修至72歲

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市預計7月1日獲配分逾9萬劑莫德納疫苗，可望提供給72歲以上長者施打。聯合報系資料照
北市預計7月1日獲配分逾9萬劑莫德納疫苗，可望提供給72歲以上長者施打。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心26日宣布，274萬劑莫德納疫苗幾陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起配送至各地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一至八類對象接種，台北市副市長蔡炳坤今表示，中央配分給北市的疫苗分成2批，預計7月1日獲配分逾9萬莫德納疫苗，7月2日開始施打，年紀可望下修至72歲以上長者；7月8日再得逾6萬劑，該批可望給70歲以上長者施打。

蔡炳坤指出，莫德納疫苗與AZ疫苗保存溫度不同，須保存於攝氏零下20度，他與台北市長柯文哲25日至北市衛生局疾管科，確認有3個大冰箱可保存莫德納疫苗；北市7月1日將獲配分逾9萬劑莫德納疫苗、7月2日開打，7月8日再獲配分逾6萬劑、7月9日開打。

蔡炳坤說明，此次分配到的莫德納疫苗將分成2梯次，第一批將於6月30日、7月1日開放網路預約，7月2日進行接種，由於莫德納疫苗一瓶可打15人，統計人數後可開放下修到72歲以上長者施打；第二批則預計7月7日、7月8日網路預約，7月9日開放接種，該批可望上72歲以上長者施打。

而此次北市將增加接種疫苗的合約診所，從最初的132家擴增至213家，另外還有12家北市聯合醫院門診、34家醫院，總計有260家合約醫療院所開放民眾施打疫苗。

蔡炳坤表示，由於部分長者對於AZ疫苗有顧慮，因此還有少數85歲以上長者尚未施打疫苗，這次開放預約施打的疫苗均為莫德納疫苗；先前的AZ疫苗則快施打完畢，截至昨日止還剩約5％；有關這次疫苗接種細節及規畫，市府將於明日開會討論並公布，呼籲大家盡量網路預約，方便市府準備疫苗及場地，並在預約時段抵達現場即可。

另外，針對中央預計開放第七類對象施打，蔡炳坤表示，將會由中央各部會相對應主管機關統一造冊，如保母由衛福部造冊，並將疫苗送到指定醫院施打，不會算在配發給地方政府的疫苗數量中。

莫德納疫苗 北市 衛生局

延伸閱讀

殘劑開放北市診所「預約到爆」 候補名單500人已盡力了

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

北市開放孕婦接種莫德納 台大等6醫院尚可預約

北藝工地清潔人員確診40人 北市：PCR陰性才能入工地

相關新聞

北藝工地僅1部電梯恐群聚？ 北市：2部使用明再開1部

北藝工地日前爆群聚感染，高達40名工地人員確診，現均已解除隔離，不過議員黃郁芬質疑，她再度接獲內部爆料，指工地裡防疫亂七...

台北市9萬劑莫德納疫苗7月2日開打 年齡擬下修至72歲

中央流行疫情指揮中心26日宣布，274萬劑莫德納疫苗幾陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起配送至各地方政府衛生局及指定醫療...

改善中和路道路品質 30日至7月2日銑鋪工程將夜間交管

為改善中永和地區路面品質，新北養工處表示，6月30日至7月3日將辦理中和路道路銑鋪工程，兩晚將以對向調撥方式引導用路人通...

餐飲業者受疫情影響 侯友宜行動力挺板橋店家

新北市板橋疫情嚴峻，各行各業都面臨困境，政府實施多項措施管制，餐飲業受嚴重影響，市長侯友宜為感謝並鼓勵這些業者，決定以行...

耐心愛心抗疫 雙北戰社區感染源

台北市昨天新增30例確診，台北市長柯文哲指出，現在是11個行政區的清零計畫和萬華2.0計畫，而萬華2.0專案不是以前社區...

北市批發市場 下周PCR、造冊打疫苗

北農群聚風波延燒，台北市長柯文哲昨天宣布，會準備1萬劑疫苗到市場施打，並尋求中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。