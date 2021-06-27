台北市9萬劑莫德納疫苗7月2日開打 年齡擬下修至72歲

中央流行疫情指揮中心26日宣布，274萬劑莫德納疫苗幾陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起配送至各地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一至八類對象接種，台北市副市長蔡炳坤今表示，中央配分給北市的疫苗分成2批，預計7月1日獲配分逾9萬莫德納疫苗，7月2日開始施打，年紀可望下修至72歲以上長者；7月8日再得逾6萬劑，該批可望給70歲以上長者施打。

蔡炳坤指出，莫德納疫苗與AZ疫苗保存溫度不同，須保存於攝氏零下20度，他與台北市長柯文哲25日至北市衛生局疾管科，確認有3個大冰箱可保存莫德納疫苗；北市7月1日將獲配分逾9萬劑莫德納疫苗、7月2日開打，7月8日再獲配分逾6萬劑、7月9日開打。

蔡炳坤說明，此次分配到的莫德納疫苗將分成2梯次，第一批將於6月30日、7月1日開放網路預約，7月2日進行接種，由於莫德納疫苗一瓶可打15人，統計人數後可開放下修到72歲以上長者施打；第二批則預計7月7日、7月8日網路預約，7月9日開放接種，該批可望上72歲以上長者施打。

而此次北市將增加接種疫苗的合約診所，從最初的132家擴增至213家，另外還有12家北市聯合醫院門診、34家醫院，總計有260家合約醫療院所開放民眾施打疫苗。

蔡炳坤表示，由於部分長者對於AZ疫苗有顧慮，因此還有少數85歲以上長者尚未施打疫苗，這次開放預約施打的疫苗均為莫德納疫苗；先前的AZ疫苗則快施打完畢，截至昨日止還剩約5％；有關這次疫苗接種細節及規畫，市府將於明日開會討論並公布，呼籲大家盡量網路預約，方便市府準備疫苗及場地，並在預約時段抵達現場即可。

另外，針對中央預計開放第七類對象施打，蔡炳坤表示，將會由中央各部會相對應主管機關統一造冊，如保母由衛福部造冊，並將疫苗送到指定醫院施打，不會算在配發給地方政府的疫苗數量中。