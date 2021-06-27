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聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

北市莫德納疫苗 7月2日擬開放72歲以上長者接種

中央社 / 台北27日電

中央預計7月1日開始配發莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，預計首波獲配9萬多劑疫苗，擬開放72歲以上長者施打；由於AZ疫苗即將打完，屆時全部都將是莫德納疫苗。

蔡炳坤今天接受電訪表示，已經接獲中央通知，將在7月1日及7月8日分兩批配送新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗，7月1日預估來9萬多劑，7月8日再來6萬多劑，疾管科收到後再配送到各個接種點，預計隔一天開始施打。

蔡炳坤指出，台北市預計在6月30日及7月1日開放72歲以上長者到「COVID-19疫苗接種預約系統」預約，7月2日開始施打；下一批則是70歲以上長者都可以施打。

蔡炳坤說，台北市前一波開放75歲以上長者至34家醫院、12家聯醫門診部、208家社區診所接種；這一波接種點會再增加到260個，包含35家醫院、12家聯醫門診部以及213家社區診所。

他表示，台北市的AZ疫苗到昨天約剩下5%的劑量，這幾天應該就會打完，所以下一批開放預約的全部都是莫德納疫苗。

蔡炳坤表示，台北市從85歲以上長者開始，以年齡層區分一路打下來，可能有些長者對AZ疫苗有些擔憂，所以沒有打到，下一波都是莫德納疫苗，可能接種意願比較高，不過目前算起來大概打到72歲以上沒有問題。

他說，細節與具體規劃明天會再做討論，原則上都是施打前2天開始讓大家預約，呼籲民眾盡量上網預約，方便市府準備疫苗量與場地，並在預約時段抵達即可，不用提早到。

莫德納疫苗 北市 AZ疫苗

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