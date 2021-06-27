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改善中和路道路品質 30日至7月2日銑鋪工程將夜間交管

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中和路現況。圖／新北市工務局提供
中和路現況。圖／新北市工務局提供

為改善中永和地區路面品質，新北養工處表示，6月30日至7月3日將辦理中和路道路銑鋪工程，兩晚將以對向調撥方式引導用路人通行，請用路人小心通行，並配合現場指揮人員引導通行。

養工處表示，此次中和路（市道111）鋪面銑鋪工程從宜安路口至永貞路口止，工期從6月30日至7月1日每天晚上10時至隔日上午6時止，兩晚分別封閉宜安路往永貞路方向及永貞路往宜安路方向道路，期間以對向調撥方式協助用路人通行，請用路人行經時提前靠內側車道以利交通。另外，鄰近的中和路400巷也將於29日早上9時至下午5時進行施工。

養工處說明，新北中和區與永和區交界的中和路（市道111）鄰近捷運永安市場站，是串連台北市的重要道路，也是多條公車必經之路，車流量非常龐大，此次銑鋪工程機採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，既能達到路面使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。

養工處提到，若施工期間遇雨天或天候不佳將順延，也提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛；欲搭乘公車之民眾，也請依現場交維人員指揮，切勿自行穿越工區以免造成危險，造成不便敬請見諒。

中和路400巷也將於29日早上9時至下午5時進行施工。圖／新北市工務局提供
中和路400巷也將於29日早上9時至下午5時進行施工。圖／新北市工務局提供

中和路道路銑鋪工程30日的調撥車道動線。圖／新北市工務局提供
中和路道路銑鋪工程30日的調撥車道動線。圖／新北市工務局提供

中和路道路銑鋪工程7月1日的調撥車道動線。圖／新北市工務局提供
中和路道路銑鋪工程7月1日的調撥車道動線。圖／新北市工務局提供

中和路現況。圖／新北市工務局提供
中和路現況。圖／新北市工務局提供

中和路現況。圖／新北市工務局提供
中和路現況。圖／新北市工務局提供

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