餐飲業者受疫情影響 侯友宜行動力挺板橋店家

新北市板橋疫情嚴峻，各行各業都面臨困境，政府實施多項措施管制，餐飲業受嚴重影響，市長侯友宜為感謝並鼓勵這些業者，決定以行動支持店家發起的活動「板橋沒有輸」，在臉書貼出多家在地業者餐飲，盼民眾在疫情期間一起「訂起來」。

新北市在5月中實施三級警戒，餐飲業者都必須暫停內用，只能提供外帶，許多店家生意腰斬，只能咬牙撐著，侯友宜相當感謝這些業者配合政府防疫，決定在7月12日前，在臉書介紹這些在地店家，邀請民眾一起用行動支持他們。

侯友宜說，防疫三級警戒對餐飲業者是極大考驗，也影響從業人員的生計，中小型店家平均營收下降4成，有些撐不下去的店家是在地古早味、巷口的家常菜，而有些才剛開業的新餐廳，還來不及去嚐味道，就被下滑的業績擊倒。

侯友宜表示，除了分享在地好味道，也要感謝板橋知名人氣甜點店「PONPIE 澎派」與早午餐店「好初早餐」，他們發起了活動「板橋沒有輸」，推出許多優惠，免費提供點心給警消醫護人員，這些年輕人在疫情中苦撐還不忘為醫護送暖，用正向的態度面對這次疫情，真的非常了不起！