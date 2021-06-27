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餐飲業者受疫情影響 侯友宜行動力挺板橋店家

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在昨天午餐吃板橋在地店家油庫口蚵仔麵線，以行動力挺業者。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜在昨天午餐吃板橋在地店家油庫口蚵仔麵線，以行動力挺業者。圖／擷至侯友宜臉書

新北市板橋疫情嚴峻，各行各業都面臨困境，政府實施多項措施管制，餐飲業受嚴重影響，市長侯友宜為感謝並鼓勵這些業者，決定以行動支持店家發起的活動「板橋沒有輸」，在臉書貼出多家在地業者餐飲，盼民眾在疫情期間一起「訂起來」。

新北市在5月中實施三級警戒，餐飲業者都必須暫停內用，只能提供外帶，許多店家生意腰斬，只能咬牙撐著，侯友宜相當感謝這些業者配合政府防疫，決定在7月12日前，在臉書介紹這些在地店家，邀請民眾一起用行動支持他們。

侯友宜說，防疫三級警戒對餐飲業者是極大考驗，也影響從業人員的生計，中小型店家平均營收下降4成，有些撐不下去的店家是在地古早味、巷口的家常菜，而有些才剛開業的新餐廳，還來不及去嚐味道，就被下滑的業績擊倒。

侯友宜表示，除了分享在地好味道，也要感謝板橋知名人氣甜點店「PONPIE 澎派」與早午餐店「好初早餐」，他們發起了活動「板橋沒有輸」，推出許多優惠，免費提供點心給警消醫護人員，這些年輕人在疫情中苦撐還不忘為醫護送暖，用正向的態度面對這次疫情，真的非常了不起！

侯友宜昨天先介紹板橋知名的「油庫口蚵仔麵線」、「波霸珍珠奶茶」，今天早上又介紹了多家早餐店與咖啡廳，包括「好初早餐」、「好初二二」、「早喚 Morning Call」、「三分鐘熱度熱壓專門店-板橋民權店」、「CHUN 純咖啡」，邀請大家一起挺餐飲業，度過難關。

「CHUN純咖啡」不只咖啡好喝，連食物味道都很誘人。圖／擷至侯友宜臉書
「CHUN純咖啡」不只咖啡好喝，連食物味道都很誘人。圖／擷至侯友宜臉書
好初早餐是板橋知名早餐店，名聲響亮，常吸引許多外地人前往朝聖。圖／擷至侯友宜臉書
好初早餐是板橋知名早餐店，名聲響亮，常吸引許多外地人前往朝聖。圖／擷至侯友宜臉書

侯友宜 疫情

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