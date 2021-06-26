影／悶太久？北海岸漁港爆人潮金山區公所大聲公疏散

全國三級警戒延長至7月12日，但近日各地確診數下降，許多民眾可能悶壞了，許多知戶外景點出現人潮。北海岸金山區磺港漁港、水尾漁港湧入大量的遊客車潮和人潮，金山區公所立即派人拿著大聲公前往疏散群聚人潮。

「遊客請離開，這邊都不開放，不要再上去防坡堤了！」金山區公所人員現場觀察，短短10分鐘不到就湧入將近20輛車，防波堤上也站了超過20餘人，。

金山區長廖武輝表示，日前金山區各知名景點擔心群聚早已公告封閉1個多月，可能民眾都悶壞了，無視封鎖線仍執意闖入，公所每日上、下午都分別會進行2次以上的防疫巡查，看到闖入封閉區域的群聚遊客都會加以驅離。