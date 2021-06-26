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北市府：迪化街永樂市場攤商確診 7攤位停業消毒

中央社 / 台北26日電

北市市場處今天指出，迪化街的永樂市場管委會幹部及1名攤商日前確診，針對確診攤商的攤位及周邊攤商共7攤，要求停業及場域清潔消毒，目前其他攤商未有染疫狀況。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，台北市永樂市場傳出2確診案例，北市府市場處長陳庭輝表示，永樂市場大樓管委會幹部16日因有咳嗽症狀，赴醫院篩檢發現，快篩、核酸檢測（PCR）皆為陽性，由衛生單位送至防疫旅館隔離、治療。

陳庭輝說，此名管委會幹部25日返家，現正居家隔離；另1名永樂市場攤商在22日出現咳嗽症狀，赴醫院篩檢發現，快篩、核酸檢測（PCR）皆為陽性，目前在醫院治療、隔離。

陳庭輝表示，永樂市場攤商確診後，針對確診攤商的攤位及鄰近攤位，共7攤進行清潔消毒，要求停業至27日，並針對市場清潔消毒，後續將與衛生局配合，進行疫調等，也會建議市場攤商前往快篩站篩檢，至目前為止，未有其他攤商染疫。

至於南門市場6月13日有3名攤商確診，對此，陳庭輝說，攤商確診後，要求市場停業4天，全部場域清潔消毒，因市場自治會建議協助攤商篩檢，針對市場攤商造冊，經統計後，約300人；攤商近期陸續赴醫院篩檢，至目前為止，未接獲有攤商染疫。

北市 快篩 衛生局 迪化街

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