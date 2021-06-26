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再傳5例接種疫苗後死亡案 新北施打率不到4成

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市迄今已累計50例接種疫苗會死亡案例，也讓新北75歲以上長輩接種疫苗意願大幅降低，從首日6成多的接種率，下降到目前的34.9%。報系資料照片
新北市迄今已累計50例接種疫苗會死亡案例，也讓新北75歲以上長輩接種疫苗意願大幅降低，從首日6成多的接種率，下降到目前的34.9%。報系資料照片

新北市今再傳出5例接種疫苗後出現死亡案例，迄今已累計50例，接連出現死亡案例也讓新北75歲以上長輩接種疫苗意願大幅降低，從首日6成多的接種率，下降到目前的34.9%。新北市長侯友宜今在記者會更呼籲長輩們，面對Delta變種病毒侵台，長輩應盡快來施打疫苗。

新北自6月15日開始開放長輩接種疫苗，截至6月25日為止，新北75歲以上長者預定接種為24萬7339名，但實際接種8萬6370名。新北衛生局指出，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

89歲身患高血壓的女性，6月18日上午接種疫苗，晚間血氧低緊急送醫救治，22日死亡。88歲無慢性病女性，6月16日上午接種疫苗，17日至19日正常作息，20日反覆發燒，21日中午死亡。

91歲身患多重慢性病女性，6月16日接種疫苗，17日至18日意識模糊及肌肉痠痛，25日上午死亡。89歲身患多重慢性病女性，6月15日接種疫苗，16日至24日正常作息，25日早上死亡。

66歲身患多重慢性病男性，6月16日在洗腎中心接種疫苗，17日至24日出現暈眩，25日早上死亡。

疫苗 慢性病

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