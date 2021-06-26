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送暖新北果菜基層人員 國民黨市黨部捐1200副護目鏡

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨新北市黨部捐贈1200副防疫護目鏡給新北市果菜運銷公司。圖／國民黨新北市黨部提供
國民黨新北市黨部捐贈1200副防疫護目鏡給新北市果菜運銷公司。圖／國民黨新北市黨部提供

北農群聚讓新北果菜市場也成焦點，中國國民黨新北市黨部今日上午捐贈1200副防疫護目鏡給新北市果菜運銷公司，總經理江惠貞等人對此表示感謝，接下來也會更加精進市場內防疫作為，防堵疫情擴散。

新北市黨部主委黃志雄表示，國民黨長期關心地方發展及需求，今日捐贈新北果菜公司1200副防疫護目鏡，這雖然只是小小心意，但能讓第一線打拼的員工更安全，既能保護自己，也能保護別人，希望疫情能早日結束，讓市民的生活恢復正常。

江惠貞表示，謝謝黃志雄能想到新北果菜公司，也要謝謝國民黨新北市黨部的善舉，接下來一定會更加精進防疫事項、落實防疫工作，並儘快將護目鏡發送給員工。

板橋果菜批發市場發展協會理事長曾素勤，以及板橋果菜批發市場福德宮主委蔡鴻誠也說，要代表新北市果菜公司全體業者感謝國民黨新北市黨部，謝謝他們照顧基層人員，也希望疫情期間大家都能平安。

黃志雄指出，對於捐贈防疫物資等協助防疫工作，國民黨只要能做的一定盡全力協助，像最近新北市黨部也與黨主席江啟臣、秘書長李乾龍等重要幹部一起努力，捐贈防疫物資給新北市境內輔大醫院、淡水馬偕醫院、亞東醫院等醫院，為防疫盡一份心力，並期望能早日渡過疫情。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞以及果菜市場相關幹部，感謝國民黨新北市黨部照顧基層人員。圖／國民黨新北市黨部提供
新北市果菜運銷公司總經理江惠貞以及果菜市場相關幹部，感謝國民黨新北市黨部照顧基層人員。圖／國民黨新北市黨部提供
新北市果菜運銷公司總經理江惠貞（左2）代表公司致贈感謝狀給國民黨新北市黨部主委黃志雄（中），謝謝新北市黨部的善舉。圖／國民黨新北市黨部提供
新北市果菜運銷公司總經理江惠貞（左2）代表公司致贈感謝狀給國民黨新北市黨部主委黃志雄（中），謝謝新北市黨部的善舉。圖／國民黨新北市黨部提供

國民黨 疫情

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