光明陸橋伴三峽27年功成身退 將設地磚橋誌連結回憶

為新北三峽在地居民服務27年的光明陸橋，已於今日凌晨完成拆除，新北養工處表示，團隊利用昨晚離峰時段拆除，讓行車用路人視野擴大，行人環境也寬廣許多，呈現嶄新市容面貌，接著也將依例設置QR Code地磚及橋誌，讓民眾能保有與陸橋間的回憶。

養工處指出，光明陸橋位於三峽區中正路一段與光明路口，已經陪伴在地居民27年，但近來使用率低，陸橋墩柱及階梯相連體積又龐大，常影響用路人視線及行動，因此才考慮拆除；過程中，市府依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序辦理，由三峽區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等進行會勘，在多方取得共識後，也先試辦封閉陸橋，確認民眾習慣與無反對意見後，才進行拆除過程。

養工處表示，團隊利用昨夜11時至今早6時間進行夜間封路，並拆除橋樑，其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，請用路人不必擔心，全部工程將於7月2日前完工，期望以最快速度打造友善的無障礙人行環境。

養工處說明，陸橋拆除後，也將依例設置QR Code地磚及建置橋誌，以照片及文字述說著陸橋的歷史故事，希望藉由「橋誌」作為陸橋與人們之間記憶的橋梁。