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光明陸橋伴三峽27年功成身退 將設地磚橋誌連結回憶

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北三峽光明陸橋拆除後情況。圖／新北市工務局提供
新北三峽光明陸橋拆除後情況。圖／新北市工務局提供

為新北三峽在地居民服務27年的光明陸橋，已於今日凌晨完成拆除，新北養工處表示，團隊利用昨晚離峰時段拆除，讓行車用路人視野擴大，行人環境也寬廣許多，呈現嶄新市容面貌，接著也將依例設置QR Code地磚及橋誌，讓民眾能保有與陸橋間的回憶。

養工處指出，光明陸橋位於三峽區中正路一段與光明路口，已經陪伴在地居民27年，但近來使用率低，陸橋墩柱及階梯相連體積又龐大，常影響用路人視線及行動，因此才考慮拆除；過程中，市府依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序辦理，由三峽區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等進行會勘，在多方取得共識後，也先試辦封閉陸橋，確認民眾習慣與無反對意見後，才進行拆除過程。

養工處表示，團隊利用昨夜11時至今早6時間進行夜間封路，並拆除橋樑，其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，請用路人不必擔心，全部工程將於7月2日前完工，期望以最快速度打造友善的無障礙人行環境。

養工處說明，陸橋拆除後，也將依例設置QR Code地磚及建置橋誌，以照片及文字述說著陸橋的歷史故事，希望藉由「橋誌」作為陸橋與人們之間記憶的橋梁。

養工處統計，光明陸橋是新北市升格以來所拆除的第34座人行陸橋，全市目前還存有120座人行陸橋，今年預計還將陸續拆除板橋區沙崙陸橋、及新店區錦秀陸橋等2座使用率低且影響人行環境的陸橋，未來也還會再持續評估各陸橋相關使用情形，以落實人本環境的施政目標。

新北市長侯友宜也曾親自視察橋誌QR磚。圖為三重自強陸橋的地磚橋誌。圖／取自工程圖輯隊-新北工務局臉書
新北市長侯友宜也曾親自視察橋誌QR磚。圖為三重自強陸橋的地磚橋誌。圖／取自工程圖輯隊-新北工務局臉書
新北三峽光明陸橋拆除前情況。圖／新北市工務局提供
新北三峽光明陸橋拆除前情況。圖／新北市工務局提供
新北三峽光明陸橋其餘拆除及復舊階段不會占用車道，全部工程將於7月2日前完工。圖／新北市工務局提供
新北三峽光明陸橋其餘拆除及復舊階段不會占用車道，全部工程將於7月2日前完工。圖／新北市工務局提供
新北市為拆除陸橋建置的數位橋誌。圖／取自新北養工處網站
新北市為拆除陸橋建置的數位橋誌。圖／取自新北養工處網站
新北市過去拆除陸橋，都會為陸橋設置QR Code地磚及建置橋誌。圖為新店中正路橋的地磚橋誌。圖／取自工程圖輯隊-新北工務局臉書
新北市過去拆除陸橋，都會為陸橋設置QR Code地磚及建置橋誌。圖為新店中正路橋的地磚橋誌。圖／取自工程圖輯隊-新北工務局臉書
新北三峽光明陸橋拆除後情況。圖／新北市工務局提供
新北三峽光明陸橋拆除後情況。圖／新北市工務局提供

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