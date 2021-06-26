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上海復星製藥2度會面侯談採購疫苗？ 新北：與事實不符

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市府發言人蔣志薇表示，這是議員在議會的提案，報導的內容與事實不符。圖／報系資料照片
新北市府發言人蔣志薇表示，這是議員在議會的提案，報導的內容與事實不符。圖／報系資料照片

有媒體報導，上海復星製藥曾找上新北市長侯友宜，雙方2度碰面甚至談妥動用第二預備金約4億元，購買50萬劑BNT疫苗，但侯團隊不願逆時中、也怕被抹紅引此作罷。新北市府發言人蔣志薇表示，這是議員在議會的提案，報導的內容與事實不符。

新北市國民黨議員林金結今年5月中在議會提案，請新北市府購買輝瑞BNT疫苗讓新北市民施打。林金結當時指出，他有聯繫到台灣製藥商，可與上海復星醫藥公司直接簽約，疫苗從德國送台，中央檢驗後就可提供新北市民接種。

林金結還說，新北應動用第二預備金購買BNT疫苗，只要願意購買，管道絕對暢通無阻。不過新北市民進黨團幹事長張志豪當時表示，疫苗採購一切由中央規畫決定，地方議會欲提案開放，民進黨團表達最嚴正的抗議。

疫苗 林金結

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