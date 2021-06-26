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65歲以上領健保補助金假訊息 新北：每半年澄清一次

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局指出，假訊息猶如無法除根的草，每半年就重來一次，造成各公所社會課和里長、民代極大的困擾。圖／新北社會局提供
新北社會局指出，假訊息猶如無法除根的草，每半年就重來一次，造成各公所社會課和里長、民代極大的困擾。圖／新北社會局提供

網站「銀髮e起來」誤刊年滿65歲以上長輩可至公所領取健保補助金的假訊息，已由該網站更正並致歉，但該假訊息卻每半年就會出現一次。新北社會局指出，假訊息猶如無法除根的草，每半年就重來一次，造成各公所社會課和里長、民代極大的困擾。

近日社群媒體又傳出「好康來了！戶籍台北市、新北市及桃園市年滿65歲以上，可到區公所帶身分證存摺辦理健保補助金，半年領一次3,224元」，而這項訊息已是流傳多年的假訊息，導致各單位不斷澄清。

社會局老人福科長林妏燕說，長輩符合老人健保補助資格，都會用專函主動通知，根本不需要申請，更不用拿存摺到公所辦理，全額補助者市府會幫忙代繳入健保局，若無法繳入健保局者，則會以轉帳方式匯入長輩指定的本人帳戶。

林妏燕說，補助金額也是「整年度」補助3324元至2萬元，並非是「每半年」補助3324元至2萬元，也不是「每月」領一次；每年5月初及8月初就會自動撥入長輩指定的帳戶。

林妏燕指出，「銀髮e起來」網站原來是好意收集有關老人的福利資訊，但網站誤刊訊息，經溝通後已更正，不過仍遭人一再地轉傳，許多長輩只看到「好康來了」，就急著詢問民代、公所、社會局，並未查證這錯誤訊息。

新北社會局指出，若接獲類似訊息或貼圖，請勿相信、勿轉傳、勿轉帳，千萬不要隨意提供金融帳戶給陌生人，如遇有詐騙疑慮，可以撥打165防詐騙專線或逕洽社會局老人科29603456轉3765。

健保 假訊息

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