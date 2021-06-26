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北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒 創生玩花樣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供

因應疫情帶來的衝擊及影響，新北市政府農業局結合北海岸小農，選用農業創生團隊金山「寧靜海香草園香草蛋捲」及「汪汪地瓜園地瓜QQ球」及三芝「魯肉販多肉植物」等3款，好看、好吃超療癒，小巧可愛有創意。

新北市農業局長李玟今天表示，新北市推動農業創生美味農業，防疫期間民眾居家辦公不枯燥乏味，還可以賞心悅目，有的也好吃到不行，看看吃吃都可療癒心靈，也支持北海岸努力拚事業的小農。

魯肉販銷售景天科、百合科等多種「多肉植物」，顏色繽紛、樣式多種、外型可愛，種在家裡觀賞可減緩無法出門的煩躁感。多肉盆栽的照顧方式簡單，只需給予適度的日照，並擺放於通風良好處，1周澆水1次即可。

寧靜海香草園推出「香草蛋捲」，有迷迭香和百里香2種口味，一罐160元。短短的蛋捲吃起來香脆且帶有一股清爽的香草味，及百里香芬芳清新。

汪汪地瓜園推出新產品「地瓜QQ球」，地瓜味香氣濃郁，能在家自己動手做，簡單好玩。汪汪地瓜園創辦人賴家華表示，因為疫情的關係，民眾改變到夜市消費的習慣，特別開發推出冷凍地瓜球，只需進行油炸，至表皮成金黃色膨漲即可食用，地瓜球和冰烤地瓜搭配購買，只需640元。

農業局說，欲網上購買農業創生好物詳洽各團隊，「魯肉販多肉植物」請洽訂購網址( https://reurl.cc/Nrym9m )；「寧靜海香草園香草蛋捲」請洽訂購網址( https://reurl.cc/9X7Q4n )；「汪汪地瓜園地瓜QQ球」請洽Line(@hba3889d)購買。想要購買更多新北在地優質農產品，歡迎瀏覽「美味農業得來速」網站( https://gogofood.tw/ )。

北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供
北海農創小物魯肉販、QQ球、香草蛋捲療癒，創生玩花樣。圖／新北市農業局提供

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