殘劑開放北市診所「預約到爆」 候補名單500人已盡力了

中央今開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑，位於中山區的晴光診所已經「預約到爆」。晴光診所表示，預約名單已經500至600人了，已截止登記。有關北市的殘劑預約，台北市副市長蔡炳坤今表示，只要民眾符合公費接種資格，甚至不是第1至10類也可以，都可以自行向醫院、診所表達有意願施打，由各個院所接受鄰近民眾登記。

蔡炳坤表示，只要有預約者未到，開封最後一瓶的時候就會有殘劑，許多醫院、診所反應臨時找不到人，丟掉可惜。只要民眾符合公費接種資格，甚至不是第1至10類也可以，都可以自行向醫院、診所表達有意願施打，要是有剩餘殘劑的時候，就可以立即通知前往施打，由各個院所接受鄰近民眾登記。

登記首日，晴光診所臉書表示，殘劑數量不多，也並非天天都有殘劑，目前預約名單500至600人，已截止登記殘劑，「本院已經盡力」。有網友讚嘆診所預約效率高，診所回應，全體員工從一早就電話2缐、line及臉書都很努力協助民眾登記。也有網友戲稱，可能還沒排到殘劑，就輪到自己的施打順位了。