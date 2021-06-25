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新北議員贈防疫神器 藍光噴槍、二氧化氯消毒錠

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員蔡淑君與地方仕紳團購買250台充電款的無線奈米藍光噴槍、1萬6000顆二氧化氯消毒錠，並捐給新北市府各局處使用。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君與地方仕紳團購買250台充電款的無線奈米藍光噴槍、1萬6000顆二氧化氯消毒錠，並捐給新北市府各局處使用。圖／蔡淑君提供

新北市議員蔡淑君今與地方仕紳團購買250台充電款的無線奈米藍光噴槍、1萬6000顆二氧化氯消毒錠，並捐給新北市府各局處使用。新北社會局長張錦麗指出，市府各單位每天收取物資、信件都很大量，但難以大面積消毒，未來就可使用無線奈米藍光噴槍取代傳統的酒精噴瓶。

二氧化氯消毒錠可融入自來水1000毫升，再分別裝入奈米藍光消毒噴槍搭配的800毫升容器，可以噴灑在家戶辦公環境與衣服物品上，達到抑菌、殺菌效果，和平醫院爆發SARS時也是用二氧化氯進行消毒。

蔡淑君媒合了醫師林宗男、昶捷物流公司董事長劉世楠、長欣國際公司董事長薛理玉與友人林英吉共同募資，購買這批防疫神器，透過按壓即可以大面積強力噴灑。

蔡淑君說，這250台奈米藍光消毒噴槍規劃分配從整棟市府大樓各局處都有，府外單位捷運局、環保局、衛生局也都有，就連新北市長侯友宜的市長室也有2把。疫情期間她會不斷供應二氧化氯消毒錠，噴霧槍也會無條件供應。

代表受贈的張錦麗指出，不僅市府整棟樓層都被保護到，還有動保處、稅捐處、殯葬處等較冷門政府單位也都沒被遺忘，各單位未來能利用無線奈米藍光噴槍進行消毒。

新北市議員蔡淑君今與地方仕紳團，購買1萬6000顆二氧化氯消毒錠，捐給新北市府各局處使用。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君今與地方仕紳團，購買1萬6000顆二氧化氯消毒錠，捐給新北市府各局處使用。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君今與地方仕紳團，購買250台充電款的無線奈米藍光噴槍，捐給新北市府各局處使用。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君今與地方仕紳團，購買250台充電款的無線奈米藍光噴槍，捐給新北市府各局處使用。圖／蔡淑君提供

奈米 衛生局

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