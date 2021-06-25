好心肝報告議員限看30分鐘 北市：偵察完畢可完整公開
先前議員所資觀看好心肝診所政風報告，只得到簡要版B版，議員邱威傑（呱吉）昨又指出，詳細版只能去小房間看30分鐘，根本看不完，台北市副市長黃珊珊表示，全案已進入司法調查，議員調閱需以召開秘密會議或不公開方式，未來若偵察完畢、提起公訴的話，就可以公開完整報告。
黃珊珊表示，台北市議會有一個規範，機密相關資料需要在議長室查閱，不能抄錄、攝影與限時30分鐘也是議會訂下的慣例，議員們可以跟議長協商，是否要重新做決定，依公平及合理原則彈性調整，北市會尊重議會決定。
黃珊珊表示，目前把行政調查交給議會，至於議員希望查閱的政風報告，則還在司法調查，基於偵察不公開，因此請示檢察官，要符合大法官釋字第325號、第585號，由於全案已進入司法調查，議員調閱需以召開秘密會議或不公開方式，並於市議會指定場所，以不遮蔽文件內容方式提供閱覽。未來若偵察完畢、提起公訴的話，就可以公開完整報告。
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