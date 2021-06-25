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防疫控管海岸景點 貢寮公所設影像廣播系統

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區公所與觀天下有線電視合作，在各景點裝設好八支監視器，並有大聲公，協助公所透過遠端即時監控及廣播驅離擅闖的民眾。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所與觀天下有線電視合作，在各景點裝設好八支監視器，並有大聲公，協助公所透過遠端即時監控及廣播驅離擅闖的民眾。 圖／觀天下有線電視提供

三級警戒延長至7/12，怕有些民眾或學生放暑假在家待不住，可能會有來海邊戲水，為此，貢寮區公所與觀天下有線電視合作，在各景點裝設好八支監視器，並有大聲公，協助公所透過遠端即時監控，隨時能廣播驅離擅闖景區的民眾，減少誇區傳染的風險，以保護當地居民健康。

貢寮區公所主秘吳家兆表示，貢寮區公所與觀天下有線電視合作，利用台灣大寬頻員端即時監控系統，在福隆東興宮沙灘旁、金沙灣、龍洞灣和美國小旁下水點都裝設了監視器系統，並搭配大聲公廣播，一旦發現有民眾群聚，或遊客擅闖下水，都能隨時現場警告，如不聽勸，便會協同派出所進行開單。

和美里長吳金發表示，三級警戒一個多月來，包括龍洞灣等潛水店大多配合歇業，以保護當地居民免受觀光客的傳染風險，但這幾個週末仍不時有遊客前來，跨越警戒線欣賞夏日海岸風景，里辦公處因此接獲了不少里民的通報，感謝公所與觀天下有線電視裝設了監控系統，能更保護到里民的健康安全，也希望遊客們暫時先停止來到貢寮區遊玩的計畫，等到疫情解封後，商家才會開始營業，居民也才會更加歡迎外地客的來到。

貢寮 監視器 三級警戒

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