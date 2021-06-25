快訊

邁阿密海灘公寓坍塌！已知死者增至4人 近百人下落不明

復育鳳凰螺放流 卯澳漁村推出石花菜宅配

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區福連里卯澳社區將夏季盛產的石花菜進行真空包裝，希望透過臉書粉專推行宅配。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區福連里卯澳社區將夏季盛產的石花菜進行真空包裝，希望透過臉書粉專推行宅配。 圖／觀天下有線電視提供

在三級警戒期間，貢寮區福連里卯澳社區為保護當地居民免受觀光帶來病毒的傳播風險，除了今(25)日在海漁基金會的協助下進行鳳凰螺的放流復育外，社區志工也將夏季盛產的石花菜進行真空包裝，希望透過臉書粉專推行宅配，讓喜愛漁村文化的民眾在家也能嚐到純粹海味。

福連里長吳文益表示，感謝農委會漁業署、新北市漁管處、貢寮區漁會及公所、民意代表的幫忙，才能有今日的卯澳灣栽培漁業示範區，今(25)日透過海漁基金會執行放流，讓喜歡卯澳灣水底植物的鳳凰螺能順利找到新家，期望在福連里的卯澳灣巡守隊的努力下，守護家園的生態永續。

而卯澳社區在新北市議員林裔綺及公所的預算補助下，在今年添購了熱水器、冷凍櫃及真空包裝機，剛好在疫情期間社區里海學堂無法接旅遊團體時，志工們能以低密度的方式將夏季盛產的石花菜真空包裝，藉由社區臉書粉絲專頁的聯絡方式，以宅配送到家，同時還有新鮮鯖魚、小卷，讓民眾不用到卯澳灣增加疫情風險，在家便能品嘗到漁村好料。

貢寮 疫情

延伸閱讀

閱讀Surprise！嘉義市圖書館免費宅配1箱書借你

高市攜農會結合小黃 「揀好蔬果箱」新鮮宅配到家

疫情影響消費模式 果農拚網購、農會推宅配行銷

屋馬燒肉在家吃！4款限量「燒肉箱」宅配到府、防疫蔬菜箱499能帶走

相關新聞

台北市居家隔離人數慢慢下降 柯文哲：但不要高興太早

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於台北市居家隔離人數慢慢下降，柯文哲說，不要高興的太早，愈到後面很多確診者是無症狀的...

殘劑開放北市診所「預約到爆」 候補名單500人已盡力了

中央今開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑，位於中山區的晴光診所已經「預約到爆」。晴光診所表示，預約名單已經500至6...

好心肝報告議員限看30分鐘 北市：偵察完畢可完整公開

先前議員所資觀看好心肝診所政風報告，只得到簡要版B版，議員邱威傑（呱吉）昨又指出，詳細版只能去小房間看30分鐘，根本看不...

北農人員打疫苗後「黃卡」收好 北市：疫苗護照不另發

北市府啟動北農專案，要替在北農工作的固定人員，全數施打疫苗，但有工作人員前往打疫苗，卻發現未出現在名單內，台北市副市長黃...

石門綠竹筍鮮嫩出土 做涼筍、煮湯都美味

疫情影響人的活動，卻沒有影響作物的生長，現在正逢新北市石門區綠竹筍的產季，喜愛消暑高纖飲食的民眾，綠竹筍絕對是不錯的選擇，新鮮現採的綠竹筍，不論是做成涼筍還是煮湯、熱炒都鮮嫩美味，防疫期間可以採電話預購方式，喜愛消暑鮮嫩又清甜綠竹筍民眾，千萬要把握產季。

防疫控管海岸景點 貢寮公所設影像廣播系統

三級警戒延長至7/12，怕有些民眾或學生放暑假在家待不住，可能會有來海邊戲水，為此，貢寮區公所與觀天下有線電視合作，在各景點裝設好八支監視器，並有大聲公，協助公所透過遠端即時監控，隨時能廣播驅離擅闖景區的民眾，減少誇區傳染的風險，以保護當地居民健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。