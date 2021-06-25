復育鳳凰螺放流 卯澳漁村推出石花菜宅配

在三級警戒期間，貢寮區福連里卯澳社區為保護當地居民免受觀光帶來病毒的傳播風險，除了今(25)日在海漁基金會的協助下進行鳳凰螺的放流復育外，社區志工也將夏季盛產的石花菜進行真空包裝，希望透過臉書粉專推行宅配，讓喜愛漁村文化的民眾在家也能嚐到純粹海味。

福連里長吳文益表示，感謝農委會漁業署、新北市漁管處、貢寮區漁會及公所、民意代表的幫忙，才能有今日的卯澳灣栽培漁業示範區，今(25)日透過海漁基金會執行放流，讓喜歡卯澳灣水底植物的鳳凰螺能順利找到新家，期望在福連里的卯澳灣巡守隊的努力下，守護家園的生態永續。

而卯澳社區在新北市議員林裔綺及公所的預算補助下，在今年添購了熱水器、冷凍櫃及真空包裝機，剛好在疫情期間社區里海學堂無法接旅遊團體時，志工們能以低密度的方式將夏季盛產的石花菜真空包裝，藉由社區臉書粉絲專頁的聯絡方式，以宅配送到家，同時還有新鮮鯖魚、小卷，讓民眾不用到卯澳灣增加疫情風險，在家便能品嘗到漁村好料。