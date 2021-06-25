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淡水沙崙路隧道完工不通車 立委促台電通電

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋聯絡道路隧道工程完工不通車，立委洪孟楷要求台電與公總配合，盡快的將工程完成通車。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋聯絡道路隧道工程完工不通車，立委洪孟楷要求台電與公總配合，盡快的將工程完成通車。 圖／紅樹林有線電視提供

淡江大橋聯絡道路沙崙路與大庄路之間的隧道工程，整體也已經完工，原預定要六月端午節前通車，但因台電公司沒有完成送電，導致無法通車。對此，立委洪孟楷要求台電與公總配合，不要以拖延的態度來面對民眾，盡快的將工程完成通車。

立委洪孟楷表示，淡江大橋工程北台灣更是淡水北海岸的重大工程建設，每一個細節都必需督促落實趕快來完成，對於這項連接新市鎮與沙崙的重要隧道，立委要求台電與公路總局，要在一個星期內將電源線路完成，在這個節骨眼上，不要再用官僚，拖延的態度來面對民眾，盡快的將工程完成通車。

由於這一座隧道除了兩端路口的號誌經過重新設置後，有些位置必需接上電源線路，加上隧道內必需照明設備。

據了解，目前台電排程於7月7日完成送電，公路總局將於7月10日星期六通車，立委也希望中央單位能夠盡快的來完成預定中的工程，地方鄉親的需求，一定要確實執行確實掌握。

台電 淡水 洪孟楷

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