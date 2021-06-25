淡水沙崙路隧道完工不通車 立委促台電通電

疫情影響人的活動，卻沒有影響作物的生長，現在正逢新北市石門區綠竹筍的產季，喜愛消暑高纖飲食的民眾，綠竹筍絕對是不錯的選擇，新鮮現採的綠竹筍，不論是做成涼筍還是煮湯、熱炒都鮮嫩美味，防疫期間可以採電話預購方式，喜愛消暑鮮嫩又清甜綠竹筍民眾，千萬要把握產季。

2021-06-25 20:03