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掌握市場人潮 淡水公所即時影像系統上線

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所在紅樹林有線電視協助下，建立清水市場出入口的即時人流影像系統。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所在紅樹林有線電視協助下，建立清水市場出入口的即時人流影像系統。 圖／紅樹林有線電視提供

從疫情爆發以來許多公共場所，還有人潮聚集的地方，始於都是防疫的重點區域，而對於傳統市場來說，更是容易群聚高風險的地方，因此淡水區公所在紅樹林有線電視協助下，建立清水市場出入口的即時人流影像系統，可用手機及電腦監看，若是有狀況將可以立即通知員警或是醫護人員來處理。

淡水區長巫宗仁表示，非常感謝地方紅樹林有線電視，提供兩處的遠端線上即時監看設備，讓公所防疫指揮中心，可以即時掌握清水市場的即時人流影像，並且若是有狀況將可以立即通知員警或是醫護來隨時處理，而這系統未來還可以同時看到淡水老街狀況。

區長巫宗仁指出，感謝紅樹林有線電視回饋地方，為淡水防疫付出心力，不僅是隨時掌控清水市場的人潮之外，也可以運用這監看系統，為治安提供有效的利器，公所也希望民眾可以配合市場管理政策，大家齊心一起來防疫。

淡水 紅樹林 醫護人員

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