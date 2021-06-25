石門綠竹筍鮮嫩出土 做涼筍、煮湯都美味

疫情影響人的活動，卻沒有影響作物的生長，現在正逢新北市石門區綠竹筍的產季，喜愛消暑高纖飲食的民眾，綠竹筍絕對是不錯的選擇，新鮮現採的綠竹筍，不論是做成涼筍還是煮湯、熱炒都鮮嫩美味，防疫期間可以採電話預購方式，喜愛消暑鮮嫩又清甜綠竹筍民眾，千萬要把握產季。

出磺口農場陳國志說，最近到了綠竹筍產季，現在的筍吃起來正好鮮嫩、清甜，不需要過多繁複的料理方式，只要清燙冰鎮就好吃，想要吃涼筍，甚至是不用沾美乃滋就自帶甜味，清爽口感正好適合炎炎夏日。

採竹筍可以說是一門學問，事前準備不能馬虎，要先將筍刀磨利，接下來就是要憑著經驗在竹林里尋找竹筍的蹤跡，筍刀入土探筍，發現綠竹筍就用筍刀鏟出，肥肥短短、牛角彎狀的綠竹筍出土，一聲聲清脆的筍出土聲就是鮮嫩的保證。

出磺口農場陳國志說，剛出土的綠竹筍要泡水洗淨，整理沾附土壤的筍肉，白嫩的綠竹筍，川燙煮熟現吃鮮嫩清甜，冷藏保存可以做涼筍，若是沒有要現煮，也可以先抹鹽巴防止筍老影響口感，石門綠竹筍產季預計可以到中秋節，防疫期間採電話預購現場取貨，喜愛消暑鮮嫩又清甜綠竹筍民眾，千萬要把握產季。