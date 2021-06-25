黃珊珊：北農旁區民中心設指揮所 評估第2次篩檢

台北市副市長黃珊珊今天說，北農專案約5000多人快篩已結束，萬大國民小學快篩站先撤除，下午已在北農旁區民活動中心設前進指揮所，後續如果有必要，評估第2次篩檢。

台北市長柯文哲、黃珊珊出席下午台北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，黃珊珊接受媒體訪問表示，前進指揮所包含指揮官、市場處及健康服務中心同仁等進駐，後續如果發現確診案例，會立即匡列、清空攤位及要求攤商停業3天等。

此外，黃珊珊表示，台北農產運銷股份有限公司從業人員先前是持台北市立聯合醫院快篩陰性證明文件才能進批發市場，通行證則依聯醫快篩陰性證明文件和北農造冊名單製發。

她說，目前評估北農從業人員接種疫苗後一週，將第2次篩檢；柯文哲指示，如果北農疫情未降溫，評估下週將核酸檢測（PCR）從業人員，但還要與行政院農業委員會主任委員陳吉仲討論北農後續管理方式。

至於北農從業人員接種疫苗狀況，黃珊珊表示，可接種疫苗對象都是經北農提供名冊，且要有快篩陰性證明才能施打，目前已約2000多人接種。