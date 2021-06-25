台北市居家隔離人數慢慢下降 柯文哲：但不要高興太早

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於台北市居家隔離人數慢慢下降，柯文哲說，不要高興的太早，愈到後面很多確診者是無症狀的感染者，做疫調、篩檢才被檢查出來，一開始降很快，但現在打巷戰，就真的是有點困難。

柯文哲說，現在北農疫情，因有很複雜的批發市場在那裡，所以會比較難處理，把士林的護理之家群聚扣掉後，其他的這個禮拜看起來，大部分都還正常，所以就按照清零計畫，除了北農要專案處理，其他地方用清零計畫去執行。

柯文哲說，台北市居家隔離人數慢慢地下降，但不要高興的太早，台北市的20家急救責任醫院的快篩陽性，一開始比較多，戰到最後時，就很困難，「就滴滴答答的」，這也是預料中的事。

柯文哲說，愈到後面，很多確診者是無症狀的感染者，做疫調篩檢才被檢出來，因很多都是沒有症狀，所以偏向年輕人，所以一開始下降很快，但兩個禮拜來，進入打游擊戰，真的要有耐心 ，零零碎碎，花的力氣大、成本高，又沒有辦法一下子就撲滅掉，所以一開始降很快，現在打巷戰就真的是有點困難。