快訊

確診達30人！國軍桃園總醫院移出病患 降載醫療量能

睽違五年 台美貿易暨投資架構協定會談將於30日登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市居家隔離人數慢慢下降 柯文哲：但不要高興太早

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

北市柯文哲下午舉行防疫記者會，對於台北市居家隔離人數慢慢下降，柯文哲說，不要高興的太早，愈到後面很多確診者是無症狀的感染者，做疫調、篩檢才被檢查出來，一開始降很快，但現在打巷戰，就真的是有點困難。

柯文哲說，現在北農疫情，因有很複雜的批發市場在那裡，所以會比較難處理，把士林的護理之家群聚扣掉後，其他的這個禮拜看起來，大部分都還正常，所以就按照清零計畫，除了北農要專案處理，其他地方用清零計畫去執行。

柯文哲說，台北市居家隔離人數慢慢地下降，但不要高興的太早，台北市的20家急救責任醫院的快篩陽性，一開始比較多，戰到最後時，就很困難，「就滴滴答答的」，這也是預料中的事。

柯文哲說，愈到後面，很多確診者是無症狀的感染者，做疫調篩檢才被檢出來，因很多都是沒有症狀，所以偏向年輕人，所以一開始下降很快，但兩個禮拜來，進入打游擊戰，真的要有耐心 ，零零碎碎，花的力氣大、成本高，又沒有辦法一下子就撲滅掉，所以一開始降很快，現在打巷戰就真的是有點困難。

柯文哲 北市 居家隔離

延伸閱讀

說中央搞我就慢兩天打疫苗？柯文哲批：造謠、認知作戰

疫苗分配槓上中央？柯文哲痛批抹黑：好多人因為我才有飯吃

影／再批柯文哲疫苗說 林右昌：拿疫苗綁架民眾非常不恰當

施打殘劑相信醫生重倫理 柯文哲：不需架網站登錄啦

相關新聞

台北市居家隔離人數慢慢下降 柯文哲：但不要高興太早

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於台北市居家隔離人數慢慢下降，柯文哲說，不要高興的太早，愈到後面很多確診者是無症狀的...

北農人員打疫苗後「黃卡」收好 北市：疫苗護照不另發

北市府啟動北農專案，要替在北農工作的固定人員，全數施打疫苗，但有工作人員前往打疫苗，卻發現未出現在名單內，台北市副市長黃...

好心肝報告議員限看30分鐘 北市：偵察完畢可完整公開

先前議員所資觀看好心肝診所政風報告，只得到簡要版B版，議員邱威傑（呱吉）昨又指出，詳細版只能去小房間看30分鐘，根本看不...

台東4大市場工作人員 縣府今宣布提前周日起疫苗開打

北農染疫風波影響，台東縣政府今天防疫記者會宣布果菜、中央、肉品及漁市場工作人員，提前27日周日起施打疫苗，預計施打人數2...

北農群聚？柯文哲嘆：處理新冠肺炎比處理媒體容易多了

北農感染事件受到關注，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，北農沒有像大家想像那樣，都很多媒體都誇大，故意搞得北農像疫區...

大巨蛋工期延宕廠商追加服務費 北市議會一致不同意

台北市議會今進行教育委員會審查大巨蛋開發案服務費用追加案檢討報告。體育局長李再立表示，由於大巨蛋工期延長廠商要求追加服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。