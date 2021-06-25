北農人員打疫苗後「黃卡」收好 北市：疫苗護照不另發

北市府啟動北農專案，要替在北農工作的固定人員，全數施打疫苗，但有工作人員前往打疫苗，卻發現未出現在名單內，台北市副市長黃珊珊表示，目前攤商、承銷人的家人等，確實未列在名冊中，未來將和中央積極爭取。另外，施打疫苗後拿到的黃卡，作為疫苗護照。

台北市政府19日啟動北農專案，安排約4000名相關人員快篩並施打疫苗，其中快篩陰性的人，就會安排施打疫苗，市府希望可於本周內接種完畢，但有工作人員前往打疫苗，卻發現未出現在名單內。

黃珊珊表示，北農打疫苗對象，由是公司提供快篩完取得陰性證明的名冊，這兩天都安排至聯合醫院接種，目前以施打2000餘人，若是民眾發現不在名冊內，要先向公司確認，有些人則是攤商或承銷人的家人，目前確實未列在名冊中，因此無法接種，將和中央爭取，讓所有在這個工作場域的人都可以施打，得到保護，至於施打疫苗後，每個人都會拿到一張黃卡，作為疫苗護照，不需另外核發。