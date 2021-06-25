聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東4大市場工作人員 縣府今宣布提前周日起疫苗開打
北農染疫風波影響，台東縣政府今天防疫記者會宣布果菜、中央、肉品及漁市場工作人員，提前27日周日起施打疫苗，預計施打人數200人。有工作人員說：「謝謝縣府，早打早放心」。
縣長饒慶鈴說，依中央規定原本7月1日只有果菜市場工作人員施打疫苗，但防疫不能有破口，經討論決定將果菜、中央、肉品及漁市場工作人員提前周日施打，24名貨運司機已完成篩檢。
日前縣府經與中央農委會視訊會議後，核定7月1日果菜市場工作人員施打疫苗，並已指示強化進出果菜市場進出防疫管制。不過，縣府認為只有單一市場施打不夠，今決議擴大列入其他市場。
「有打總是多一分保障！心安啦！」台東果菜市場陳姓貨運司機說，北農發生染疫後，大家都很怕，能夠提前有疫苗可打，對自己和家人也有保障，在工作上比較不會擔心。
另果菜市場林姓拍賣員說，市場每天進出人員多，又來自各地，染疫風險本來就很高，事實上政府早該將果菜、肉品及漁市場列入高風險施打對象，感謝縣府能超前部署提早打疫苗。
至於是否有疫苗殘劑可供施打，饒慶鈴說，因台東採預約制施打，所以在疫苗劑量控制上，都非常長精準，目前沒有殘劑的問題，但未來若有多出，會安排有需求民眾再來開放預約施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言