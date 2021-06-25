台東4大市場工作人員 縣府今宣布提前周日起疫苗開打

北農染疫風波影響，台東縣政府今天防疫記者會宣布果菜、中央、肉品及漁市場工作人員，提前27日周日起施打疫苗，預計施打人數200人。有工作人員說：「謝謝縣府，早打早放心」。

縣長饒慶鈴說，依中央規定原本7月1日只有果菜市場工作人員施打疫苗，但防疫不能有破口，經討論決定將果菜、中央、肉品及漁市場工作人員提前周日施打，24名貨運司機已完成篩檢。

日前縣府經與中央農委會視訊會議後，核定7月1日果菜市場工作人員施打疫苗，並已指示強化進出果菜市場進出防疫管制。不過，縣府認為只有單一市場施打不夠，今決議擴大列入其他市場。

「有打總是多一分保障！心安啦！」台東果菜市場陳姓貨運司機說，北農發生染疫後，大家都很怕，能夠提前有疫苗可打，對自己和家人也有保障，在工作上比較不會擔心。

另果菜市場林姓拍賣員說，市場每天進出人員多，又來自各地，染疫風險本來就很高，事實上政府早該將果菜、肉品及漁市場列入高風險施打對象，感謝縣府能超前部署提早打疫苗。

至於是否有疫苗殘劑可供施打，饒慶鈴說，因台東採預約制施打，所以在疫苗劑量控制上，都非常長精準，目前沒有殘劑的問題，但未來若有多出，會安排有需求民眾再來開放預約施打。