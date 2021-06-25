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大巨蛋工期延宕廠商追加服務費 北市議會一致不同意
台北市議會今進行教育委員會審查大巨蛋開發案服務費用追加案檢討報告。體育局長李再立表示，由於大巨蛋工期延長廠商要求追加服務費用630萬元，但是議員吳世正批評，大巨蛋工期延長就是柯文哲個人的「政治操作」，應該使用市長第二預備金，不要找議會背書；最後教育委員會宣布，不同意追加費用。
李再立表示，原訂2016年10月大巨蛋開發案興建工程提送專案結案報告，但是在2015年5月20日大巨蛋開發案因故停工，直到2020年8月7日復工，導致廠商專案管理履約期程大幅度延長，以及工作量增加。
李再立表示，由於停工權責不能歸因於廠商，在停工期間廠商仍繼續履行服務的工作，因此廠商以民法第227-2條第1項所列之「情事變更」 為由，請求追加衍生的服務費用共630萬元。
吳世正表示，2020年大巨蛋就曾追加仲裁費430多萬，該費用就是柯文哲「亂搞」，找一大堆理由一直延長工期，導致廠商要求賠償，才需要進行仲裁。因為柯文哲個人的政治操作，製作衍生出來的仲裁費，當時教委會也做出很多討論，最後是市長使用第二預備金支付。
吳世正表示，沒道理柯文哲卸任在即，就通通可以放水，即使審查時很多人反對，還是快速通過大巨蛋的各項東西，批評是浪費台北市民的錢、耽誤公務員辦事。他認為，應該比照2020年衍生的仲裁費用，使用第二預備金支付，「你政治操作，我們議會何必幫你背書。」
教育委員會召集人簡舒培宣布，針對大巨蛋專案管理技術服務費追加案，委員會不同意追加。李再立提問，是否需要重新提檢討報告？簡回應，體育局有再送檢討報告的權利，但是委員會沒同意，預算就不能動支，這也是大會給委員會的權利，至於預算要怎麼處理就由市府決定。
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