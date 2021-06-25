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市政大樓1駐衛警確診 北市府：員警未接觸柯文哲

中央社 / 台北25日電

北市議員陳怡君接獲陳情，指稱負責北市市政大樓11樓維安的一名駐衛警確診，員警已居家隔離。北市府今天說，確診員警未接觸市長柯文哲及一級首長，場域已清消。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，民進黨台北市議員陳怡君今天發新聞資料指出，接獲市府內部員工陳情，指稱一名駐市府員警日前確診，此名員警支援市政大樓11樓柯文哲辦公室維安勤務。

陳怡君說，此名員警上班時間包含6月4日、17日、18日，因駐衛警曾支援11樓維安勤務，若柯文哲等市府官員曾在11樓進出，是否有染疫風險，且疫情持續嚴峻，此事也引發市府內部員工重視，柯文哲不應讓北市府公務人員提心吊膽上班。

對此，北市府發言人陳智菡表示，此名員警確診是在20日通報，當事人因臨時前往照顧住院父親遭感染，北市衛生局隔天進行疫調，共匡列13人，包含10名同事、3名同住家人，同事核酸檢測（PCR）皆為陰性。

她說，北市府已要求相關同仁居家隔離，預計7月2、3日解除隔離，解隔離前會再做PCR。

陳智菡表示，確診員警赴醫院照顧父親前，未進入北市府，離開醫院後也未進市府，所以未接觸市長柯文哲及一級首長，為確保安全，北市府11樓及相關樓層場域均已完成清消。

她說，北市府有數萬名員工，從疫情開始至今，確診總人數已達上百人，北市府依SOP處理疫情，確實匡列，各機關穩定運作不停擺，至於議員提及蓋牌說法，明顯不符事實。

北市 柯文哲 疫情

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