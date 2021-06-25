移工染疫送治療 最擔心沒賺到錢還要支付醫藥費

新北先前傳出移工染疫事件，新北勞工局已針對189家有10名移工以上企業的宿舍防疫稽查，目前仍有9家輔導改善中。而確診的移工均送治療，其中來自越南的阮氏貴擔憂自己確診還要負擔醫療費，幸經勞工局關懷員以母語告知不需自行負擔，才讓她放下心中的石頭。

新北勞工局已完成109家聘僱50名以上移工的稽查，不合格的企業經複查後均改善完畢；另針對中和區及板橋區89家聘僱10名以上移工企業宿舍防疫稽查，有5家無法提供1人1室、1家尚未提供TOCC改善單、3家無法安排彈性上班。

勞工局指出，企業應宣導移工應減少非必要外出，並協助提供生活用品、飲食等，同時落實紀錄移工外出資訊 ，若發現移工出入高風險區域，出現發燒、咳嗽等相關症狀，請儘速陪同就醫篩檢。

不過有些確診移工來台，確診後常因語言不通造成資訊落差，新北5月底就啟動移工關懷機制，使用移工的母語關懷身心健康、飲食居住情況，迄今已電話關懷78名移工、328人次，另也確認雇主是否落實防疫。

20年雙語諮詢經驗的林易瑩指出，移工被送至醫院、檢疫所時，最擔心沒賺到錢又要支付醫藥費，但告知不需自行負擔時，移工才安心接受治療到康復；也有移工反應沒吃到餐點，經確認後才知道是未注意廣播，餐點在房門口未取。