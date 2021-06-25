新北議會3黨團協商 不改書面質詢等解封開會

台北市議會因為疫情改為書面質詢，新北市議會今也召開黨團協商，是否跟進台北市議會。國民黨團提出跟進書面質詢方式，不過民進黨團、無黨團結聯盟均提出持續延會，等三級警戒結束後再開會，而最終協商結果以延期為主。新北市府則表示，尊重各黨團協商決議。

新北市議會議長蔣根煌今與國民黨團書記長周勝考、民進黨團總召黃俊哲、無黨團結聯盟總召蔡錦賢、多名議員針，對本會期是否改為書面質詢進行協商，同時也邀請新北副市長謝政達到場參加。

周勝考表示，這次定期會到6月28日為止，目前三級警戒延至7月12日，到時再開會沒有意義，應改為書面質詢結束本會期。且本次還有50天的臨時會都沒用到，等到解封時再進入程序會，立刻召開臨時會進行質詢。

黃俊哲指出，新北狀況與台北不同，台北市長柯文哲因要追加減預算，希望台北市議會能開議，但議員認為現階段不宜，才改書面質詢，新北沒有這狀況；且民進黨團也有很多問題要提出，應暫時延期至7月12日再決定。

蔡錦賢說，若7月12日解封就開會，雖然8月可能會碰到下次定期會，但有時間就開會質詢，沒有時間再改書面質詢，但不能現在決定，現在還太早、到時候再說。

最後三黨團協商後仍以延會為主。周勝考說，改為書面質詢，若議員有問題就可盡快提出、儘速解決，不過尊重其他黨團意見。黃俊哲則說，萬一警戒再延期才有可能改書面，但還需參酌台中、台南、高雄市議會作法。