三級警戒延長　新北推北海農創小物、南瓜防疫組合包

三級警戒延長至7月12日，新北市農業局再推出新北農創組合「WFH底家好療癒」，讓民眾在居家辦公之餘，也能療癒身心靈。另外因疫情影響，淡水區農會配合「美味農業得來速」，推出3款南瓜防疫組合包，並提供預約店外快速取貨服務，讓民眾安心購買也減少人群接觸。

農業局表示，「WFH底家好療癒」商品包含三芝「魯肉販多肉植物」、金山「寧靜海香草園香草蛋捲」及「汪汪地瓜園地瓜QQ球」等3款，魯肉販銷售景天科、百合科等多種「多肉植物」，顏色繽紛、樣式多種、外型可愛，種在家裡觀賞可減緩無法出門的煩躁感。多肉盆栽的照顧方式簡單，只需給予適度的日照，並擺放於通風良好處，一周澆水一次即可。

寧靜海香草園推出「香草蛋捲」，有迷迭香和百里香2種口味，一罐160元，蛋捲吃起來香脆舒爽，帶有一股清爽的香草味，迷迭清甜的風味，及百里香芬芳清新，均可放鬆緊繃的神經。

汪汪地瓜園則於近期推出新產品「地瓜QQ球」，創辦人賴家華表示，因為疫情的關係，民眾改變到夜市消費的習慣，因此特別開發推出冷凍地瓜球，只需進行油炸，至表皮成金黃色膨漲即可食用，本次特別推出優惠組合，地瓜球和冰烤地瓜搭配購買只要640元。

栗子南瓜產季即將結束，淡水區農會總幹事高忠表示，即日起在淡水農會超市粉絲團上推出2顆栗子南瓜組合(約4台斤)得來速預購活動，特價229元，另外加贈滬尾南瓜調和米粉1包，預購限量50組，農會也推出防疫宅配到府服務，包含3款防疫組合包和5斤裝栗子南瓜禮盒讓民眾輕鬆選購。