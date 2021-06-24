畢業典禮取消 侯友宜視訊給祝福

疫情嚴峻，許多學校畢業典禮都被取消，對今年的畢業生而言，六月的鳳凰花開，原本該是各奔前程，成了待在家裡的「防疫月」，更遺憾地不能親自和朝夕相處的老師同學道別，新北市長侯友宜透過線上視訊給予同學們真摯的祝福。

侯友宜上周和5位今年畢業的高三同學們視訊，同學們說，有種「突然就畢業了」的不真實感，他們也和恆穎怡分享心情、未來的志向與夢想。

瑞芳高工綜高衛護學程的同學黃珮倫是新住民第二代，她看到第一線護理人員防疫的付出與辛勞，未來期待投入衛生與護理領域，希望能持續守護全民的健康。

從小患有先天脊髓性肌肉萎縮症的丹鳳高中學生黃宥嘉，在校內數理學科競賽及科展競賽中屢獲佳績，還參加了國際小行星搜尋計畫、扶輪公益路跑、作文比賽，更以67級分學測成績拚上台大工商管理系。

三重高中進修部女士張玉玲小時候由於家庭因素沒辦法繼續升學，決定重返校園，已經有2個孫子的她，健康有活力，今年順利畢業。

樹林高中原民專班應屆畢業的何倇馨了解語言是族群之生命，期許自己能持續耕耘族群語言，以傳承原民傳統文化。

瑞芳高工土木科的學生陳宇其對於土木測量充滿興趣與熱忱，是測量職類的全國技能競賽的正式選手，也參與國家地震工程中心之校舍耐震能力提升歷程記錄作業。

侯友宜表示，和同學們的對話，讓自己想起40多年前中學畢業時的心情，當時隻身來到台北就讀中央警官學校，面對全新的生活與未知的挑戰，我和這些年輕人一樣，帶著炙熱的夢想與希望，邁向新的旅程。畢業是人生重要的新階段，祝福同學們每一步都走得穩、走得自在，審慎規畫、勇敢無懼地向目標前進。

侯友宜說，這段在家的時間，有些同學可能樂得覺得假期提早來到，但請還是要規畫好作息，把握機會充實自己，使用3C之餘，記得起來動一動，保持身心的健康，不要荒廢蹉跎了時間。

侯友宜表示，謝謝同學們配合政府的政策乖乖待在家，我知道青春正盛的你們肯定等不及能夠自由徜徉，再忍一忍，我們用正向的態度面對這次疫情，同心協力，配合政府的防疫措施，一起打贏這場仗，