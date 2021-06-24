鶯歌「立陶碗」感謝立陶宛 蘇巧慧邀民眾網購陶瓷響應

立陶宛宣布將贈2萬疫苗給台灣，預計9月底前運送，民間也出現許多致謝的響應活動，新北市鶯歌民眾發起「立陶碗感恩連署活動」，聯合在地陶業，擺立出自家最美陶碗，以創意行動感謝立陶宛，新北市立委蘇巧慧在臉書PO照同聲感謝並稱「盼善循環持續」，讓不少網友留言：「實在太美了」、「期待三級解除後，到鶯歌創造自己的立陶碗」。

本次感恩連署活動共10家陶業參與，都是深耕鶯歌多年的在地廠商，包括新旺集瓷、安達窯、新太源、傑作陶藝、窩窩陶、臺華窯、陶聚、樂陶陶、大謙堂和張美雲美湛雲瓷等；而其中安達窯、台華窯和張美雲的工藝品和陶藝品，都曾被總統蔡英文選為出訪友邦的伴手禮。

蘇巧慧說，指揮中心宣布三級警戒後，鶯歌老街生意大受影響，更別說提供實作的觀光工廠，她希望藉由「立陶碗感恩連署活動」邀請民眾訂購鶯歌的美麗陶器，放在家中作為擺設，為生活增添儀式感，「並待疫情過後，來躺鶯歌文化之旅體驗當地最美的文化」。