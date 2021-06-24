打疫苗要分散人流 瑞芳區開放診所預約

瑞芳區於今(24)日進行75歲以上長者及65歲以上原住民的疫苗施打，自施打一星期後接種比例下降，但因為年齡區間歲數增多，所以仍有按里別按時段分散人流，瑞芳區於今(24)日也開放區內兩間合作診所，供民眾預約施打，未在時段內施打到的民眾可多加利用。

瑞芳區衛生所主任麥可表示，感謝區公所在今(24)日為75歲以上長者施打疫苗之前，在人行道上增設帳棚廊道，讓下車等候的民眾免於淋雨的狀況，目前因仍不可選擇施打疫苗的品牌，許多民眾持保守態度，降低了接種的比例，不過衛生所也會提供「盡早接種盡早保護」的想法供民眾參考，而目前區內並無特殊如血栓之類的副作用，而民眾如施打完有任何狀況，也歡迎洽詢衛生所諮詢電話(02)24972132來聯繫。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區配合疫苗政策的調整，自今(24)日在兩家配合的診所開放預約施打，不僅能增加週末接種的服務，也能紓解衛生所、瑞芳國小禮堂兩個接種站的人流，而瑞芳礦工醫院也接受任何籍別的孕婦施打疫苗，不過仍需要經過醫生的專業評估後才能接種，請民眾多加注意。