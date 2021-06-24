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因應攤商確症 淡水馬偕篩檢量提升每日400人

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水馬偕醫院社區快篩站則從原本的每日200人，提升到每日400人篩檢。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕醫院社區快篩站則從原本的每日200人，提升到每日400人篩檢。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區清水街傳統市場傳出攤商曾到北農批貨而確診，淡水區公所緊急發出公告，在6月15到6月22日期間，曾經到過清水街傳統市場的民眾或攤商，盡速到淡水馬偕醫院社區篩檢站，今(24)日馬偕社區快篩站湧入相當多人，快篩站則從原本的每日200人，提升到每日400人篩檢。

淡水區長巫宗仁表示，在馬偕社區快篩站這邊，從原本的每日200人篩檢，現在提升到每日400人，增加一倍的篩檢量能，民眾只要持證件到現場領取號碼牌就可以排快篩。

對此淡水區公所與里長從昨天就開始將快篩所需要填寫的資料表，事先發給了市場攤商，以便增加篩檢速度與效率。

清文里長周文烈表示，非常感謝馬偕醫院的醫護人員與區公所里長這邊協調人力，將篩檢量能提升，並且在門口設置淡水市場採檢區，讓來篩檢的人更明確動線。

今天在篩檢站當中採檢人數相當多，不過現場秩序良好，大家都拿著資料單等待採檢。區公所也希望透過確診接觸即時隔離，並且採檢快篩，找出是否有向外延伸的跡象，希望可以有效的第一時間防堵疫情。

淡水 快篩 篩檢站

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