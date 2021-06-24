AZ疫苗接種意願低 汐止75歲施打率剩2成5

今(24)日75歲以上長輩施打疫苗，汐止區50個里都在秀峰高中疫苗接種站施打，這次打的都是AZ疫苗，老人家的接受度似乎還是不高，一個早上下來，施打率只剩下兩成五，不過，也有長輩說，什麼疫苗都可以，只要醫生說可以打就好。

汐止區長陳健民表示，6/24、6/25這次疫苗施打，開放到75歲以上的長者、原住民65歲以上，第一天早上的觀察，施打率還不到三成，還是呼籲長者打了疫苗對身體的保護率加強，請長者衡量自己的身體狀況到現場施打疫苗，如果第一天沒辦法來的長者，第二天也就是6/25日也可以到秀峰高中施打疫苗。

以一個早上預估打一千一百人來算，到了中午只有252人接種疫苗，施打率比之前更低，而針對施打AZ疫苗，有長輩說難免會怕，但是里長、家人都鼓勵來打，所以就來了，也有老人家看的很開，認為打什麼疫苗都可以。

中興里長蔡振國說，中興里長者施打疫苗算踴躍，雖然，難免有不少長輩看了新聞後還是會怕怕的，但是最主要是去講清楚，所以，都會去加強宣導，如果身體許可就盡量打疫苗，如果健康狀況不許可就不勉強。