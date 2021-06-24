三級再延長 萬里里長發乾洗手露籲不能鬆懈
三級警戒再度延長兩週，擔憂民眾防疫鬆懈造成破口，萬里區萬里里長王傑倫與信仰中心昭靈宮呼籲民眾繼續戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，更加還準備了方便隨身攜帶的酒精乾洗手凝露發放給民眾，要提醒民眾時時刻刻都別忘了手部的清潔消毒。
昭靈宮主委張金農指出，疫情期間影響大家生活作息，現在避免外出活動也不能入廟拜拜，雖然要祈求心靈的庇佑只能在廟外參拜，但隨著與里長一起來發放酒精乾洗手凝露，也算是提供信眾一個提升自我防護力的庇護。
萬里里長王傑倫表示，有民眾反應防疫酒精難以取得，隨身攜帶更是不容易，因此這次特別沒和善心團體以及地方信仰中心昭靈宮一起共襄盛舉，希望透過酒精乾洗手隨身包的發放，讓民眾更落實手部的清消。
里長與昭靈宮人員沿街發放，希望這個隨身攜帶相當方便的酒精乾洗手凝露能夠為民眾帶來手部的清潔消毒，也藉由隨身包的隨身攜帶便利性，讓民眾落實時時防疫不鬆懈。
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