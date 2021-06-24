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防疫不無聊 金山辦線上老照片票選活動

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所辦理線上老照片投票活動，民眾可以藉由線上賞景及參加線上活動方式，替代實地走訪景點出遊行程。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所辦理線上老照片投票活動，民眾可以藉由線上賞景及參加線上活動方式，替代實地走訪景點出遊行程。 圖／紅樹林有線電視提供

防疫三級再延期，不少悶壞了的民眾開始出現在各景區，而金山區的封閉景點則是公告會隨著三級警戒繼續暫停開放，金山區公所辦理線上老照片投票活動，民眾可以藉由線上賞景及參加線上活動方式，替代實地走訪景點出遊行程，看看金山的美景及老照片。

金山區長廖武輝指出，中央流行疫情指揮中心宣佈全國三級警戒再延長兩週至7月12日，在金山區除了市民活動中心、校園、溫泉公共浴室封閉，戶外部分的海岸線與觀光熱區目前也都是暫停開放，而隨著防疫三級警戒再延長兩週，金山區內暫停開放區域也跟著三級持續封閉。

金山區長廖武輝說，日前的金包里二媽繞境因為疫情取消，也因應防疫期間大家都無法出門活動以及外出走走，舉辦線上的老照片票選活動，讓因為疫情無法辦理的盛會，透過老照片的欣賞能夠喚起大家歷年來的共同回憶，而從老照片收件到票選全都採線上方式，要與民眾一起欣賞金山老照片、溫習在地人文歷史，此外老照片的投票活動只到6/28上午十點，想要一睹金山歷史老照片的民眾千萬把握截止日前上網投票。

金山 疫情

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