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環狀線板新站今招商 可望成29層商辦大樓
新北捷運局今舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」招商線上說明會，預估興建投資金額約39億元，將於9月公告徵求投資人，初步規畫為地上29層的捷運商辦大樓。
板新站鄰近新板特區，位於板橋中山路及板新路口西南側，捷運局副局長林耀長說，板新站基地面積約1392坪，將接續站出入口由地上6層開始興建，未來可興建為總樓地板面積約1萬8700坪的捷運商辦大樓。
林耀長表示，符合資格的申請人，就會在明年3月就產品規畫、亮點營造等開發建議書內容，以及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，最後才會選出最優申請人，並簽約成為正式投資人。
新北環狀線共有14站，中和站、中原站、秀朗橋站、景平站土地開發都完成簽約，板新站、板橋站、十四張站及機廠、橋和站、新埔民生站、新北產業園區站等都陸續招商中。
林耀長說，板新站等7站原委託台北市府代辦開發場站，去年底已辦理移還作業，新北辦理10處基地招商作業，秀朗橋站、景平站、中和站及中原站正進行建築設計作業。
新北捷運局指出，捷運場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，增加捷運使用人流，開發後亦可挹注捷運建設自償性經費，創造地主、市府及投資人三贏。板新站土地開發案，未來可挹注捷運建設自償性經費約40億元。
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