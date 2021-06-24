快訊

北市信義區牙醫師轉陽確診 2員工染疫、130病患居家隔離

獨／中興大學調查教職員疫苗施打意願 「三思而後行」但書掀議論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感念醫護辛苦照顧早產雙胞胎 爸爸捐出全額補助金抗疫

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
柯爸爸在信中表示，自己雖然捐不起幾十萬的機器，但願意捐出孩子發展遲緩所獲得3000元獎金。記者張睿廷／攝影
柯爸爸在信中表示，自己雖然捐不起幾十萬的機器，但願意捐出孩子發展遲緩所獲得3000元獎金。記者張睿廷／攝影

新北市1名鶯歌區柯爸爸的雙胞胎小孩在醫院出生時，僅有665克、695克，在加護病房住了5個月才脫離險境，他深知醫護辛勞，雖捐不出幾十萬的機器，但願意捐出孩子發展遲緩的3000元補助金，表示感謝醫護心意，並寫成一封信，市長侯友宜今天在防疫記者會念出文章，內容感動人心。

柯爸爸在信中寫道「我是鶯歌的居民，4年前我的雙胞胎小孩出生，體重極低，僅有665克、695克，在加護病放足足住了5個月，之後也是頻繁進出醫院，我完全可以理解醫護人員面對疫情的辛勞與擔憂，家裡只是一般家庭，幾十萬的機器我們負擔不起，但3000元希望藉由孩子的名義捐出，委由市長反應小市民支持及感謝醫護的心意。」

柯爸爸在信中透露出滿滿對醫護人員辛勞的感謝，雖然沒有辦法提供大筆金錢或機器，但他的心意絕對不會比別人少，也盼醫護都能加油，撐過這關。

侯友宜表示，市長經常收到鼓勵的信及卡片，但今天這封特別令人感動，他小小3000元的心意，讓大家看見醫護同仁對病患的用心與難處，大家都應該跟柯爸爸一樣，感謝在第一線冒著生命危險打仗的醫護同仁。

侯友宜 醫護人員

延伸閱讀

疾管署昨為北農案開會 侯友宜：新北由兩局長代表出席

媒體連問4題恩主公醫院問題 侯友宜沒回答半題

雙北關係好原因曝光！ 侯友宜指關鍵在「這對夫妻」

北農、環南、北藝群聚感染 侯友宜：新北負起責任

相關新聞

感念醫護辛苦照顧早產雙胞胎 爸爸捐出全額補助金抗疫

新北市1名鶯歌區柯爸爸的雙胞胎小孩在醫院出生時，僅有665克、695克，在加護病房住了5個月才脫離險境，他深知醫護辛勞，...

環狀線板新站今招商 可望成29層商辦大樓

新北捷運局今舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」招商線上說明會，預估興建投資金額約39億元，將於9月公告徵求投資人，初步規...

疫情衝擊 立法院老牌康園餐廳7月3日熄燈

疫情衝擊讓餐飲業面臨寒冬，立法院內知名的餐廳「康園」也即將於7月3日結束營業，康園表示，由於租約到期，就決定營業到7月3...

孕婦搶打莫德納 新北各醫院做法不同步

新北市即日起開放不限戶籍孕婦可自行選擇疫苗施打，不過可供網路預約的12家醫院，不只開放時間不一致，開打時間、需準備的資料...

三級警戒再延長 新北周末黃線仍開放停車

中央流行疫情指揮中心宣布防疫第三級警戒維持至7月12日，新北交通局指出，25日周五晚間7點至28日下周一上午7點，新北黃...

淡古與獨立書店合作 7月4日前過任務免費抽熱門書籍

免費贈書在這裡！淡水古蹟博物館與淡水獨立書店合辦「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」線上抽書活動，民眾只要在7月4日前在指定網頁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。