感念醫護辛苦照顧早產雙胞胎 爸爸捐出全額補助金抗疫

新北市1名鶯歌區柯爸爸的雙胞胎小孩在醫院出生時，僅有665克、695克，在加護病房住了5個月才脫離險境，他深知醫護辛勞，雖捐不出幾十萬的機器，但願意捐出孩子發展遲緩的3000元補助金，表示感謝醫護心意，並寫成一封信，市長侯友宜今天在防疫記者會念出文章，內容感動人心。

柯爸爸在信中寫道「我是鶯歌的居民，4年前我的雙胞胎小孩出生，體重極低，僅有665克、695克，在加護病放足足住了5個月，之後也是頻繁進出醫院，我完全可以理解醫護人員面對疫情的辛勞與擔憂，家裡只是一般家庭，幾十萬的機器我們負擔不起，但3000元希望藉由孩子的名義捐出，委由市長反應小市民支持及感謝醫護的心意。」

柯爸爸在信中透露出滿滿對醫護人員辛勞的感謝，雖然沒有辦法提供大筆金錢或機器，但他的心意絕對不會比別人少，也盼醫護都能加油，撐過這關。

侯友宜表示，市長經常收到鼓勵的信及卡片，但今天這封特別令人感動，他小小3000元的心意，讓大家看見醫護同仁對病患的用心與難處，大家都應該跟柯爸爸一樣，感謝在第一線冒著生命危險打仗的醫護同仁。