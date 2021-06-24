北農近5千人快篩4確診 柯文哲：沒想像那麼可怕

台北農產運銷公司從6月21日至今，已經做了4933人快篩，其中偽陽性有15人，PCR檢測後4人確診。台北市長柯文哲認為「北農沒有你們想像得那麼可怕」，指出確診率不到0.1%。副市長黃珊珊表示，目前已經打了1700多劑疫苗，預計周五前造冊的4000多人都會打完，也強調公司造冊後就要負責任。

北農群聚感染不斷延燒，柯文哲表示，從21日至今已經快篩了4933人，其中只有4人PCR陽性確診，認為「北農沒有你們想像得那麼可怕，不到0.1%確診，我們看新聞覺得奇怪，台北市感染數明明下降，講得好像北農多嚴重」。

柯文哲說，過去疫調以居住地為主，北農群聚爆發後，和疾管署開會決定也要調查工作地點，重新設計疫調平台，系統每天會檢查身分證字號，將來疫調會更迅速確實。

柯文哲強調，打疫苗不會保證不感染，尤其在14天內保護力還不完全時，快篩陰性也不保證PCR陰性，因為在疾病開始和結束時會出現快篩陰性，PCR還是比較準確。北農感染不是單獨存在，是整個萬華區感染的延續，墜來會繼續觀察北農狀況，有必要就做PCR，慢慢習慣且戰且走，會留下快篩站和前進指揮所。

柯文哲認為，批發市場歸農委會管、傳統市場歸經濟部管，中央還是會統籌分配疫苗，這次打疫苗順序，一個按照年紀打，從人流複雜的先打，像是市場、遊民、長照機構要打。

另外，黃珊珊表示，批發市場進出方式和管制，農委會有指示，貼紙可能會偽造，所以會改蓋手章辦理。承銷人員工在批發市場部分要拿陰性證明，消費者則是比照傳統市場進行管制。

黃珊珊說，目前疫苗已經打了1700多人，在周五前4000多人都會打完，也強調由公司造冊施打名單就要負起責任。

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