士檢捐500抗疫關懷箱給弱勢被害人 宅配送到府

士林地檢署今天聯合士林榮譽觀護人協進會、更生保護會士林分會、犯罪被害人保護協會士林分會，募集500分抗疫關懷箱，裡面包括口罩、酒精、濾掛咖啡、餅乾等物資，將捐贈給案件被害人及其家屬等弱勢家庭，幫助度過疫情。

士林地檢署檢察長繆卓然說，疫情期間與士林榮譽觀護人協進會、更生保護會士林分會、犯罪被害人保護協會士林分會合作，找出受疫情影響生計、身心理、家庭生活陷入困境、急需協助的保護管束個案，使用宅配方式將抗疫關懷箱送到府。

繆卓然指出，抗疫關懷箱中的蔬果、麵包是毒品戒癮中途之家「向日農場」的戒毒者所做；咖啡、堅果、手工餅乾是八仙塵爆被害人家屬所做；乾麵條、醬料調理包等食品乾貨是更生人所做。