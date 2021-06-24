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孕婦搶打莫德納 新北各醫院做法不同步

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市府宣布只要有孕婦手冊就能打疫苗，但也有醫院為求保險，希望民眾能影印最近1次產檢紀錄證明自己是孕婦。圖／取自衛福部官網
新北市府宣布只要有孕婦手冊就能打疫苗，但也有醫院為求保險，希望民眾能影印最近1次產檢紀錄證明自己是孕婦。圖／取自衛福部官網

新北市即日起開放不限戶籍孕婦可自行選擇疫苗施打，不過可供網路預約的12家醫院，不只開放時間不一致，開打時間、需準備的資料也不同。有民眾在臉書「我是永和人」社團指出，到醫院才知道要影印最近1次產檢紀錄，反而多跑1趟。

有不少醫院表示，有開放給孕婦預約莫德納的診次都很踴躍，在昨日已經先開打的部立台北醫院更是3天3診次全滿，亞東醫院開放預約後70位名額秒殺，永和耕莘醫院加上75歲以上長者，光進醫院都要先排隊。

目前多數醫院都是孕婦和第1到3類民眾排在同一診次混打，土城醫院也公告，將於明天多開專為孕婦打莫德納疫苗的門診，為不同接種對象分流施打，今日開放40位名額預約後不久便額滿。

實際到醫院接種的孕婦在臉書「我是永和人」表示，她到醫院前已確認有帶孕婦手冊，但看到院方通知還要手冊封面以及最後1次產檢日期影本，且院方沒辦法幫忙影印，只好多跑1趟特地去超商影印。

該醫院表示，如果單靠孕婦手冊，不代表對象針的是孕婦，通常手冊也會有附上最近產檢紀錄，只是希望謹慎看待，不要打錯對象。

孕婦 莫德納疫苗

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