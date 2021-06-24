三級警戒再延長 新北周末黃線仍開放停車

中央流行疫情指揮中心宣布防疫第三級警戒維持至7月12日，新北交通局指出，25日周五晚間7點至28日下周一上午7點，新北黃線路段開放停車，路邊停車格也假日不收費，呼籲民眾假日把車停好停滿，宅在家、少外出、助防疫。

新北6月初就實施周末開放黃線停車，交通管制工程科長陳建成說，周末開放黃線停車外，平日黃線路段仍維持上午7點至晚上8點僅可臨時停車規定（周五至晚上7點），以維持行車秩序和安全。

周五晚間除了開放黃線停車外，新北路邊停車格周五也配合只收費至晚間7點。交通局表示，實施以來，假日路邊停車率百分之百，且停好停滿60小時。