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三級警戒再延長 新北周末黃線仍開放停車
中央流行疫情指揮中心宣布防疫第三級警戒維持至7月12日，新北交通局指出，25日周五晚間7點至28日下周一上午7點，新北黃線路段開放停車，路邊停車格也假日不收費，呼籲民眾假日把車停好停滿，宅在家、少外出、助防疫。
新北6月初就實施周末開放黃線停車，交通管制工程科長陳建成說，周末開放黃線停車外，平日黃線路段仍維持上午7點至晚上8點僅可臨時停車規定（周五至晚上7點），以維持行車秩序和安全。
周五晚間除了開放黃線停車外，新北路邊停車格周五也配合只收費至晚間7點。交通局表示，實施以來，假日路邊停車率百分之百，且停好停滿60小時。
停車營運科長許芫綺表示，防疫三級警戒延長，5月15日以後的路邊停車繳費通知單、補繳通知單，也延長至7月12日起展延一個月，展延期間仍可利用行動支付享優惠，每繳2筆現折5元，新用戶再享前90天每筆停車費88折優惠。
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