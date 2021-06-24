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新北已為半數街友打疫苗 報准前同步先接種

中央社 / 新北24日電

新北市亞東紀念醫院醫護人員，今天專程到板橋區安心旅館為街友施打疫苗。市府社會局表示，早已施打半數街友，今天另將專案送請衛福部報准前，先同步為街友施打疫苗。

市府社會局長張錦麗今天表示，街友是優先施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的對象，已經接種約一半的街友，同時，針對中途之家與安心旅館住宿者外，也都有掌握並控管街頭的街友健康狀況。

社會局表示，為街友施打疫苗，主要是保護街友也保護社區。亞東醫院醫護人員今天專程到安心旅館為街友接種疫苗，這些施打對象都有造冊報給市府衛生局。

至於今天接種疫苗，及日前已經施打疫苗的約百名街友，究竟屬於中央指揮中心規範的第幾類施打對象；市府衛生局解釋，社會局今天將專案送衛福部社會救助及社工司報准。

市府衛生局與社會局都說，今日是報請中央指揮中心核准前，先同步針對收容中心的街友施打。

社會局則解釋，部分街友重建中心鄰近新北市仁愛之家等機構，因有仁愛之家長者不願意接種疫苗，於是將「疫苗殘劑」施打給造冊的街友，其餘，未入住機構與旅館的街友，衛生所則配合公所造冊為街友施打。

她說，新北市街友外展服務中心及各區公所，疫情期間宣導防疫、發口罩、酒精消毒、量測體溫及發防疫物資包，並勸進202名街友入住中途之家和安心旅館。其中包含設籍外縣市、在台北市與桃園市活動的街友，提供免費食宿，幫忙剪頭髮、媒合就業，並施打疫苗。

張錦麗23日於防疫會議後也在直播說明，並其為街友快篩，入住中途之家與安心旅館前，也會先做快篩，期間發現2名街友呈現陽性反映，都已送醫後隔離治療，以確保社區及街友人身安全。

市長侯友宜今天在張錦麗陪同下，前往板橋安心旅館關心入住街友，並感謝旅館人員協助。他受訪時說，這段時間開始提供疫苗為街友施打，目前早已經施打一半，還有一半沒有打完。

街友 疫苗

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