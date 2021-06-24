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傳統市場比照北農全面打疫苗？ 北市衛生局：有困難

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員建議一般傳統市場攤商也全面施打疫苗，避免成為北農2.0。記者鍾維軒／攝影
北市議員建議一般傳統市場攤商也全面施打疫苗，避免成為北農2.0。記者鍾維軒／攝影

北農爆發群聚染疫引發外界關注，為防堵疫情擴大，台北市長柯文哲下令北農員工全面施打疫苗，但北市議員楊靜宇質疑，傳統市場也恐成為「北農2.0」，是否要比照北農辦理，全面施打疫苗；北市議員李明賢也問，在市場協助的義交、義警是否也能納入施打對象資格。北市衛生局表示，全面施打恐有困難。

楊靜宇指出，一般傳統市場雖然人數沒有像北農有4000人，但攤商、消費者眾多，也恐成為「北農2.0」，認為傳統市場攤商也需比照北農辦理，全面施打疫苗；李明賢也表示，市場有許多義交、義警協助管制、分流，是否也可納入疫苗施打對象？

衛生局長黃世傑表示，確實傳統市場除了有固定攤商，也有流動攤販，每個攤商能全面施打疫苗是最理想的狀態，但前天與衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲開會時，陳吉仲在會中表示，撥給政府的相關疫苗最多僅4萬劑，「全面施打恐有困難」，因此目前一般市集仍採分流制度，以身分證單雙號處場並保持社交距離。

北農 疫苗 傳統市場

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