三級警戒宅在家 新北淡古推線上任務贈書活動

防疫三級警戒民眾宅在家，新北市立淡水古蹟博物館結合獨立書店，即起至7月4日舉辦線上活動，完成指定任務就能抽包括親子、健身、旅遊、料理、繪本等7大類選書，限量160本。

新北市立淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，博物館是社會教育終身學習的實踐場域，這次和淡水在地2家各具特色的獨立書店合作，特別挑選家庭、知性、娛樂及身心靈自癒等各種類型書籍，滿足不同對象的需求，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中，帶來更深層的書香體驗。

即日起至7月4日期間，民眾只要到「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」線上抽獎活動指定頁面完成任務，就有機會獲得獨立書店「無論如河」、「爬上坡」的推薦選書，還有淡古出版的繪本等。此外，活動期間民眾向書店訂書，可享9折優惠。