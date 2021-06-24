行動支付繳交通違規罰單 新北再增2家業者

新北以行動支付繳納罰單原有4家行動支付業者，新北交通事件裁決處今宣布，再增加街口支付、樂購蝦皮2家行動支付App繳納汽機車交通違規罰鍰，每筆案件代收手續費13元。

除了新增的2家行動支付業者繳罰單外，先前已開辦的包括LINE PAY MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、元大銀行行動支付App。行動支付App能繳罰單外，也可查詢交通違規罰單。

裁決處指出，若是屬於不得郵繳的交通違規案件，行動支付App上會註明須臨櫃辦理，就必須至裁決處臨櫃辦理，無法透過行動支付App繳納罰鍰。

另外因新冠肺炎為了降低人流，新北裁決處將應到案日期為5月15日起至第三級警戒結束日止，且應到案處所為新北市政府交通事件裁決處的罰單，繳納到期日延長至第三級警戒結束日後1個月，讓民眾在家防疫、避免外出。

裁決處說，目前疫情嚴峻，建議多利用行動支付繳納罰鍰，若需查詢與確認交通違規繳納情形，可撥打交通事件裁決處，服務電話02-89786101轉9詢問。