新北YouBike調度車衝撞民眾 市府：會要求公司加強訓練

新北市中和一名女子在景安捷運站路口遭一輛YouBike調度貨車倒車連續衝撞2次，多處受傷。新北市議員張志豪表示，貨車司機未依規定再三檢查車輛周遭道路狀況，確定沒有人車或其它障礙物再倒車，明顯違反法規。新北市交通局表示，該案屬於駕駛個人違規行為，已請微笑公司加強內部訓練，也會協助民眾申請保險理賠。

這名洪女向張錦豪控訴，自己當時在捷運站路口，等待過馬路，沒想到一輛YouBike調度車就倒車撞了上來，而且還連續2次，身體多處都有受傷。

洪女表示，投訴並非是要求鉅額賠償，而是希望藉由自身的案例，提醒YouBike公司以及行政單位注重工安作業流程，盼別再有下一個受害者。

張志豪呼籲，新北市交通局作為YouBike主管機關，應要負起監督之責，並主動協助傷者做後續賠償，不能將責任推卸給YouBike公司。

張志豪指出，律師有針對此案說明，被害人可依循民法第一八四條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」對微笑單車公司提告，並依民法第一八八條要求執行職務的受僱人(在本件是指貨車司機)負起連帶責任，至於新北市交通局方面，則對傷具有賠償責任。

張志豪表示，YouBike租賃系統合約將到期，市府應於合約內容內要求廠商針對調度車工作流程進行規範。相關調度貨車應強制加裝倒車警示雷達，作業期間應採雙人作業模式，倒車時副駕駛須在旁引導，別再讓廠商的過失造成人民生命財產損傷。

交通局指出，第一時間即致電受傷民眾，向她承諾，市府一定會盡全力協助她處理保險理賠。

交通局表示，場站附近路段也有劃有黃線的臨停路段，調度車輛應依規定去停放該區來進行場站車輛調度，該車輛違規開上禁止騎機車進入區域屬於駕駛人個人違規行為，這部分已請微笑公司對內部人員教育訓練。