台日友好再一件 日企業捐新北市府紫外線滅菌防疫門

日本日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗展現台日友好，日本民間企業「Quark科技」昨捐贈一座紫外線殺菌新技術的防疫門給新北市府，社長中村勝更親筆寫下「向貴國正在對抗疫情辛勞的人們辛勞表達衷心的慰問」。

日本株式会社Quark科技總公司在岡山縣井原市、營業據點則在東京新宿區，20年來研發、製造燈管、真空紫外線燈管，該企業透過台灣昱凱科技公司，將自己開發的滅菌設備捐贈新北市府。

中村勝在信中提到，對於貴市府與市民團結一致，齊心對抗這次的難關至上最高的敬意。透過捐贈希望對貴市府抗議能盡一點心力，協助新北市是自己公司的榮幸。衷心希望疫情早日消弭，讓人民都能恢復平靜的生活。

昱凱科技指出，昨代表合作的日本民間公司，捐給新北好日子愛心大平台一座COVID-19紫外線滅菌防疫門，內部搭載日本研發的222nm紫外線滅菌燈，可將人體與物品上的附著病毒量降至最低，而且不傷人體。

昱凱科技表示，紫外線滅菌防疫門高230公分、寬180公分，只要走入門內紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒。且有別於一般噴酒精式的防疫裝置，不會有誤噴眼睛、皮革變質狀況。