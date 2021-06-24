每攤位4人只有1人可打疫苗？ 北農：目前是打從業人員

台北市長柯文哲22日說要把「北農專案」更改為「台北市批發市場專案」，針對北農、漁產、畜產、花卉四大公司、以及環南市場相關人員造冊，全面接種疫苗。未料有陳姓承銷商爆料，一個攤位含承銷人和員工，起碼有3人以上，攤位公會註冊只有1人，北農說只能打註冊者，批柯根本不懂市場。北農則回應，會蒐集意見和市府溝通；市府強調，施打對象一定要是從業人員。

陳姓承銷商透露，攤位的註冊章就只有一個，一個印章接種1人，其他員工都沒有。承銷商說，市場內的每一個攤位最少都有3人，結果整個市場造冊人數還不到4分之1。「我也會擔心員工會不會感染」，很多攤位也是夫妻經營，結果先生去打，太太沒有打，他反問「這種狀況不會成為防疫破口嗎？」

對此，北農表示，施打名冊是按照登記在案的承銷人、助理承銷人、相關從業人員，包括送貨工、清潔工等，依照登記在案的名單報送市府，目前不會打其他人，有聽到業者的反映、聲音，也了解他們的意見，這些意見會收集再和市府反映、溝通。

台北市場處則說，施打名冊由台北農產運銷公司提交，並要求他們必須查證、核對名單，施打對象一定要是從業人員。