「布農族勇士」大湖派出所長胡豐證離世 享年50歲

台北市內湖分局大湖派出所長胡豐證本月22日病逝台東家鄉，享年50歲，他的家屬訂於6月25日火化後進行樹葬，待疫情明朗，會在教堂舉辦追思紀念會；家屬表示，追思會日期未定，將另行通知，也感謝各界好友、長官同事對胡的關心愛護。內湖分局表示，會盡力協助家屬後事。

胡驟逝的消息令人震驚，多人紛在臉書撰文表達不捨，有人說稱「我們的LINE停留在5月16日的早安問候，也是你開始發現生病的時候，一切來得很突然，在心裡是更多的不捨！」

外號「小黑」的胡豐證出生在台東縣延平鄉，身上流著布農族血液，熟識他的友人稱他天性樂觀開朗，非常有人緣；胡從警專畢業後，從事刑警至今超過25年，他認真辦案，共事過的同事稱他「對自己很有信心，很有抱負」；同屆的友人說「胡在同儕裡格外出色，刑事很厲害，可以說刑警界都認識他」。

胡豐證擔任過中山、木柵、信義、松山等分局的偵查隊，後來升為偵查隊小隊長；2014年到2018年他任職中山分局，他的一名隊員指出，胡很擅長辦組織、槍砲、毒品案，因很認真，每件案子都努力溯源，一層一層往上抓，績效很好。

2016年發生網路新貴王姓富商遭辣模蔡瑢、仲介飯局妹的李庠岑「仙人跳」案，當時事發地在信義區，因涉及組織犯罪，胡豐證時任中山分局偵查隊的小隊長也協辦；隊員說，該案的主嫌、黨羽等資料線索，都是胡的線民提供，該案最後由胡帶頭破案。

胡豐證辦案績效卓越，2016年榮獲模範警察殊榮的「金吾獎」，同年也從台北大學的犯罪學研究所完成學業，堪稱雙喜。

2018年胡豐證考上官校離開中山分局到刑警大隊服務，2020年8月至內湖分局大湖派出所當所長，他的長官大讚他是「刑事幹才」，說他熱愛刑事工作，來當所長後極樂意提攜年輕同仁辦刑案，願意傳承自身經驗。

胡豐證22日病逝台東馬階醫院，各界好友不敢置信，紛紛悼念；胡熱愛大自然，因工作離開家鄉，他的友人回憶，胡總說「家鄉有一整座森林在等我，退休後要回家種楓樹；如今，胡真的要去天上種樹了」。